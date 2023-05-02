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Кожевникова Мария Гавриловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кожевникова
Имя
Мария
Отчество
Гавриловна
Дата исполнения приговора
18 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
6123. КОЖЕВНИКОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВНА, 37 л., Котельническ. у., Игумновск. в., д. Кожевниково. Н. С. 2 уч. Котельническ. у., Ст. ст. 88, 180 п. «б», пор. пр. 2 г., Срок исп. не указ., осужд. 18 ноября 923.

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