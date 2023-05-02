Кожевникова Мария Гавриловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожевникова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Гавриловна
- Дата исполнения приговора
- 18 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6123. КОЖЕВНИКОВА МАРИЯ ГАВРИЛОВНА, 37 л., Котельническ. у., Игумновск. в., д. Кожевниково. Н. С. 2 уч. Котельническ. у., Ст. ст. 88, 180 п. «б», пор. пр. 2 г., Срок исп. не указ., осужд. 18 ноября 923.
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