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Егоров Вениамин Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Егоров
Имя
Вениамин
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
16 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
4316. ЕГОРОВ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 24 л., б. г. Петрограда. Алтайск. Губсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 16 нояб. 923.

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