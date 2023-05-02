Богданова Матрена Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Богданова
- Имя
- Матрена
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45291. БОГДАНОВА, МАТРЕНА ВАСИЛЬева. К. Витебск. у., Лосвидск. в., 32 л.; — Г. С. 4 уч. г. Витебска (во 2 р.), 6 п. 13, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 24 Мая 905. | 905 888 172 М.
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