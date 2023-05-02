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Назаров Андрей Иовлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Назаров
Имя
Андрей
Отчество
Иовлевич
Дата исполнения приговора
01 февраль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 151
Источник
Скан
Оригинальная запись
17447. НАЗАРОВ, АНДРЕЙ ИОВЛЕВИЧ, 37 л. Гр. Тарусск. у., Высокиничск. в., д. Чеусовой; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 февр. 920. | 912 77564 1655 У. | 903 50875 169 М. | 911 39693 1655 У. | 902 89464 172 М. | 908 110668 172 М.

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