Назаров Андрей Иовлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Назаров
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иовлевич
- Дата исполнения приговора
- 01 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 151
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17447. НАЗАРОВ, АНДРЕЙ ИОВЛЕВИЧ, 37 л. Гр. Тарусск. у., Высокиничск. в., д. Чеусовой; — Н. С. Николаевск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 1 февр. 920. | 912 77564 1655 У. | 903 50875 169 М. | 911 39693 1655 У. | 902 89464 172 М. | 908 110668 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.