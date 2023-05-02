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Прохорко Степан Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Прохорко
Имя
Степан
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
26 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
18433. ПРОХОРКО, СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ, 50 л. Гр. Острогожск. у., Шапошниковск. в., хут. Архиповки; — Н. С. 3 уч. Лабинск. отд. Кража, лиш. св. 6 м., с зач. 1 м. пр. з., по амн. нак. сокр. на 3½ Исп. 26 нояб. 920.

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