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Лапин Иван Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лапин
Имя
Иван
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
29 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 224
Источник
Скан
Оригинальная запись
7888. ЛАПИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Красноярск. у., Шалинск в. и с. Енисейск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 3 г. Исп. 29 сент. 923.

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