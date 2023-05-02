Кожин Петр Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 05 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6127. КОЖИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 33 л., Осинск. у., Ашайск. в., д. Тальдагыз, Н. С. 1 уч. Осинск. у., Ст. 143, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л., Исп. 5 дек. 923.
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