Королев Федор Никифорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Королев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никифорович
- Дата исполнения приговора
- 18 январь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16083. КОРОЛЕВ, ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ, 20 л. Гр. Бельск. у., Казулинск. в., с. Булычева; — Н. С. 14 уч. Бельск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., с зач. 5 м. и 24 д. пр. з. Исп. 18 янв. 920.
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