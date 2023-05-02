Французов Петр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Французов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10698. ФРАНЦУЗОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ, 3 л., Псковск. г., Великолуцк. у., Калининск. в. с. Щерганихи. Псковск. Губсуд. Ст. 153, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 13/ІІІ—26.
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