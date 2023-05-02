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Александров Николай Александров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Николай
Отчество
Александров
Дата исполнения приговора
13 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 17
Источник
Скан
Оригинальная запись
44772. АЛЕКСАНДРОВЪ, НИКОЛАЙ АЛЕксандровъ. К. Опочецк. у., Старицк. в., с. Горячаго, 28 л.; — СПБ. Ст. М. С. 25 уч., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 13 Іюня 905.

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