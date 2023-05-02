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Сколотнев Павел Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сколотнев
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
22 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 322
Источник
Скан
Оригинальная запись
11890. Сколотнев Павел Андреевич, 26 л., Кадниковск. у., Вожегодск. в. Вологодск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 10 л. П. в. з. с. 22 дек. 926.

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