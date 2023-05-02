Дерюгин Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дерюгин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 11 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 96
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 81906. ДЕРЮГИНЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ, 44 л. К. изъ сс. Канск. у., Устьянск. в., д. Курыша, рд. Мелитопольск. у., въ в. и с. Каменскомъ; — Красноярск. О. С., 4 Апр. 911, 5 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 11 Мая 911. | 909 37839 169 М. | 90 107624 1655 У. | 90 20135 172 М. | | 85 29005 1643 У. | 82 30062 1655 У.
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