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Безпалов Константин Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Безпалов
Имя
Константин
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
20 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
37688. БЕЗПАЛОВЪ, КОНСТАНТИНЪ ИЛЬинъ. К. Барнаульск. у., Касмалинск. в., д. Гуселетовой, 19 л., рд. т. же у., въ в. и с. Павловскомъ; — М. С. 2 уч. Барнаульск. у., 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 20 Февр. 905.

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