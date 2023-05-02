Демин Семен Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демин
- Имя
- Семен
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 24 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2570. ДЕМИН СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 61 г., Зарайск. у., Ловецк. в., с. Любачи. Амурск. Губсуд. Ст. 1 ч. 77, лиш. св. 2 г. 10 м. 7 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24/І - 24.
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