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Унгуров Василий Николаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Унгуров
Имя
Василий
Отчество
Николаев
Дата исполнения приговора
18 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140326. УНГУРОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Можайска, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Верейск. у. 2 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 18 Сент. 909. | 906 г., Москов. О. С., 1651 У., арест. отд. 1 г. | 98 г., Москов. Ст. М. С. Прѣснен. уч., 169 М., тюр. 3 м.

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