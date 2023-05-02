Унгуров Василий Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Унгуров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140326. УНГУРОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКОЛАЕВЪ. Мщ. г. Можайска, 30 л.; — З. Н. 1 уч. Верейск. у. 2 Сент. 909, 169 и 170 М., тюр. 1 г. Исп. 18 Сент. 909. | 906 г., Москов. О. С., 1651 У., арест. отд. 1 г. | 98 г., Москов. Ст. М. С. Прѣснен. уч., 169 М., тюр. 3 м.
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