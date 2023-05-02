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Корнеев Иван Корнеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корнеев
Имя
Иван
Отчество
Корнеевич
Дата исполнения приговора
08 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6543. КОРНЕЕВ ИВАН КОРНЕЕВИЧ, 40 л., Духовщинск. у., Пречистенск. в., д. Вишанки, Иркутск. Губсуд, Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 8 мая 923.

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