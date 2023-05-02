Смекалов Дмитрий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Смекалов
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 14 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28859. СМЕКАЛОВ, ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л. Гр. Романо-Борисоглебск. у., Артемьевск. в., с. Папугина; — Н. С. Хамовническ. р. 2 отд. г. Москвы. Торг. спирт., лиш. св. 3 г. Исп. 14 июля 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.