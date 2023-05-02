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Еременко Арсений Тимофеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Еременко
Имя
Арсений
Отчество
Тимофеевич
Дата исполнения приговора
06 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 127
Источник
Скан
Оригинальная запись
4434. ЕРЕМЕНКО АРСЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 53 л., Боровск. у., в. и с. Н. С. 9 уч. Челябинск. у. Ст. 189, лиш. св. 1 г. Исп. 6 июня 923.

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