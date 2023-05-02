Жданок Анастасия Николаева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жданок
- Имя
- Анастасия
- Отчество
- Николаева
- Дата исполнения приговора
- 22 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 88
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46735. ЖДАНОКЪ, АНАСТАСІЯ НИКОЛАева. К. Игумен. у., Пережирск. в., д. Иванковщины, 40 л.; — Г. С. 2 уч. г. Минска (во 2 р.), 16 и 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Марта 905. | 903 3188 169 М.
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