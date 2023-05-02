Щеглов Иван Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щеглов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 24 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12308. ЩЕГЛОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 18 л. Гр. г. Мценска; — Н. С. Городск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 9 м., с зач. 9 м. пр. з. Исп. 24 февр. 920.
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