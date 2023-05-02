Заславский Аврум Бер-Иоселев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Заславский
- Имя
- Аврум
- Отчество
- Бер-Иоселев
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46853. ЗАСЛАВСКІЙ, АВРУМЪ-БЕРЪ-ІОСЕлевъ. Мщ. м. Ржищева, Кіев. г., 15 л.; — Г. С. 6 уч. г. Екатеринослава, 11, 173 и 174 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 31 Мая 905.
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