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Заславский Аврум Бер-Иоселев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Заславский
Имя
Аврум
Отчество
Бер-Иоселев
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
46853. ЗАСЛАВСКІЙ, АВРУМЪ-БЕРЪ-ІОСЕлевъ. Мщ. м. Ржищева, Кіев. г., 15 л.; — Г. С. 6 уч. г. Екатеринослава, 11, 173 и 174 М., подъ отвѣтств. надз. матери. Исп. 31 Мая 905.

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