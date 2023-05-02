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Дормастук Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дормастук
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
23 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
4049. ДОРМАСТУК НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 24 л., Полтавск. г., г. Зенькова. В. Т. Триб. Кавказск. окр. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 2 г. Исп. 23 марта 923.

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