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Вагайцев Илларион Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вагайцев
Имя
Илларион
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
27 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
969. Вагайцев Илларион Ефимович, 46 л., Сибирск. кр., Барнаульск. окр. Сибирск. Крайсуд. Ст. 168, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 27/ѴІІ—26.

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