Мешкалов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМешкалов Иван Николаевич

Мешкалов Иван Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мешкалов
Имя
Иван
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
24 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
26600. МЕШКАЛОВ, ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 51 г. Гр. г. Рыбинска; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Самогон., пр. р. 1 г. Исп. 24 сент. 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.