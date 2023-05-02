Козелин Егор Варфоломеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козелин
- Имя
- Егор
- Отчество
- Варфоломеевич
- Дата исполнения приговора
- 18 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15842. КОЗЕЛИН, ЕГОР ВАРФОЛОМЕЕВИЧ, 20 л. Гр. Ельнинск. у., Волково-Егорьевск. в., д. Схроны; — Н. С. Новинск. уч. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 18 дек. 919. | 916 60622 170 М.
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