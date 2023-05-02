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Тиунов Петр Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тиунов
Имя
Петр
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
28 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 269
Источник
Скан
Оригинальная запись
9302. ТИУНОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 22 л., Свердловск. окр., Березовск. р., с. Шарташ. Н. С. 15 р. Свердловск. окр. Ст. 153, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 28/ѴІ—26.

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