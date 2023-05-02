Лю-Шао-Шань
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лю-Шао-Шань
- Дата исполнения приговора
- 18 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 239
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8418. ЛЮ-ШАО-ШАНЬ, 40 л., китайск. п. Забайкальск. Губсуд. Ст. 142, лиш. св. 2 г. 8 м. Исп. 18 сент. 923.
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