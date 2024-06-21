Гудз Филимон Марков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гудз
- Имя
- Филимон
- Отчество
- Марков
- Дата исполнения приговора
- 17 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 114
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 48906. ГУДЗЪ, ФИЛИМОНЪ МАРКОВЪ, 21 г. К. Новоградволын. у., Романовецк. в., д. Лубчицъ; — Житомир. О. С., 17 Янв. 911, 152, 152¹ и 1641 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 18 Янв. 911 г. (13 и 1647 У., арест. отд. 3 г. и 9 м.), арест. отд. 4 г., съ зач. 3 м. предв. заключ. Исп. 17 Февр. 911.
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