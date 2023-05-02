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Ляшко Дмитрий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляшко
Имя
Дмитрий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
12 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8458. ЛЯШКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., Ейск. отд., ст. Ново-Щербиновской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 авг. 923.

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