Ляшко Дмитрий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ляшко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8458. ЛЯШКО ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 23 л., Ейск. отд., ст. Ново-Щербиновской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 76 ч. 1, лиш. св. 10 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 12 авг. 923.
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