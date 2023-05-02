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Цалус Станислав Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цалус
Имя
Станислав
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
12 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
7897. ЦАЛУС, СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 23 л., Гр. г. Закрочима,; Н. С. Мясицк. уч. г. Москвы, Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 12 июня 919

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