Кузнецов Василий Яковлев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кузнецов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Яковлев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95517. КУЗНЕЦОВЪ, ВАСИЛІЙ ЯКОвлевъ, 21 г. К. Крестецк. у., Межниковск. в., д. Юршева; — Новгородск. О. С., 13 Мая 911, 152 и 1 ч. 1647 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Новгородск. у., отъ 3 Нояб. 910 г., котор. въ свою очер. постан. по сов. съ приг. З. Н. 2 уч. Новгородск. у. отъ 26 Окт. 910 г. (тюр. 1½ г.), арест. отд. 3 г. Исп. 27 Іюня., счит. ср. съ 13 Мая 911. | 909 79686 170 М.
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