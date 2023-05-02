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Дайбов Андрей Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дайбов
Имя
Андрей
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
26 февраль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 393
Источник
Скан
Оригинальная запись
16772. Дайбов Андрей Алексеев., 18 л., Свердловский окр., з. Михайловского. Н. С. Д. к. г. Свердловска. Ст. 162 п. "в", л. с. 1 г. 26 февр. 927.

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