Салек Иван Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Салек
- Имя
- Иван
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 417
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 56775. САЛЕКЪ, ИВАНЪ ФРАНЦЕВЪ (онъ же Стахира и Варда), 47 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Люблин. у., гм. и д. Піотрковъ; — Люблин. О. С., 14 Янв. 911, 3 п. 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г. Исп. 19 Февр. 911. 906 23356 2 ч. 1655 У.; 904 62221 1655 У.; 89 89058 1647 У.; 99 103473 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 97970.; 95 103763 1647 У.; 87 9243 172 М.; 90 92610 1655 У.; 87 9242 169 М.; 89 105678 1655 У.
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