Кук Вера Петрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кук
- Имя
- Вера
- Отчество
- Петрова
- Дата исполнения приговора
- 29 декабрь 1917
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1918: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - [1918?]. С. 68
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1894. КУК, ВЕРА ПЕТРОВА (она же Вильгельмина), 29 л. Гр. Аккерманск. у., Парижск. в. и с.; — Кяшиневск. О. Н. С., 12 Окт. 917. Кража, т. 1 г. и 3 м. Исп. 29 Дек. 917. 91453182 2 ч. 1635 У. | 910 133848 2 ч. 1655 У. | 904 98824 1647 У. | 907 4363 2 ч. 1655 У. | 903 97929169 М. | КУКАНОВ, НИКИТА ПЕТРОВ, | см. Фролов.
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