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Миленин Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миленин
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
28 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5427. МИЛЕНИН, СЕМЕН ИВАНОВИЧ, Гр. Рязанск. у., Детяновск. в. и с.;—Р. В. Т. Сызрано- Вяземск. ж. д. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 28 мая 921.

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