Коршунов Никон Николаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Коршунов
- Имя
- Никон
- Отчество
- Николаев
- Дата исполнения приговора
- 15 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10400. КОРШУНОВЪ, НИКОНЪ НИКОЛАЕВЪ (онъ же Куршиновъ). К. Боровск. у., Добринск. в., д. Киселевой, 28 л.; — Калужск. О. С., 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 27 Окт. 908 г. (1655 У., арест. отд. 1½ г.), арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Дек. 908._x000D_ 907 Г. С. г. Боровска, 169 М., тюр. 4 м._x000D_ 904 51234 109 М. | 901 Калужск. О. С., 1606 и 1642 У., тюр. 1 г. и 9 м.
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