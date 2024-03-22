Мартынов Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартынов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 29 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 105187. МАРТЫНОВЪ, МИХАИЛЪ ВАсильевъ, 27 л. Ряд. изъ к. Касимов. у., Ерахтурск. в., с. Копанова, рд. въ г. Одессѣ; — Владикавказск. О. С., 24 Мая 911, 152, 1 ч. 1654¹ У. а Воин. У., арест. отд. 3 г. Исп. 29 Іюля 911. | 7 Янв. 908 г. Полк. С. 84 пѣх. Ширван. полка, прод. ср. преб. ком. 4 м. | 24 Іюля 907 г. Баталіон. С. 222 пѣх. резеран. Шацк. п., дисципл. бат. 1½ г. | 22 Сент. 906 г. Экипаж. С. 15 флот. въ портѣ Имп. Александра ІІІ, за соуч. въ кражѣ и укрыв., воен. тюр. 3 м.
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