Мильков Тихон Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМильков Тихон Андреевич

Мильков Тихон Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мильков
Имя
Тихон
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
07 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
7276. Мильков Тихон Андреевич, 22 л., Ирбитск. окр., Байкальск. р., Викуловск. в., д. Крутиковск. Н. С. 13 уч. Ирбитск. окр. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 7/ХІІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close