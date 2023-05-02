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Храпай Петр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храпай
Имя
Петр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
20 март 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
4441. ХРАПАЙ, ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, 36 л. Гр. Кролевецк. у., д. Опта;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Хищение, лиш. св. 3 г. Исп. 20 марта 922.

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