Барбой Степан Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Барбой
- Имя
- Степан
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 07 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 80139. БАРБОЙ, СТЕПАНЪ МАТВѢЕВЪ (онъ же Борбай), 21 л. К. Акмолин. у., Никольск. в., с. Сергіевскаго, рд. Елисаветград. у., въ в. и с. Панческомъ; — М. С. 1 уч. Акмолинск. у., 7 Марта 911, 16, 169, 2, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 1 г. Исп. 7 Марта 911. | 910 61566 169 М.
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