Карушин Яков Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карушин
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24579. КАРУШИН, ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 38 л. Гр. Уфимск. у., Федоровск. в.; — Н. С. 7 уч. Уфимск. у. Выгонка самог., лиш. св. 5 л. условно.
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