Низаметдинов Назметдин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Низаметдинов
- Имя
- Назметдин
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 219
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8420. Низаметдинов Назметдин, 27 л., Башкирск. АССР, Месягутовск. к., 2-ой Айлинск. в., д. Араслановск. Н. С. 7 р. Златоустовск. окр. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 4 г. П. в. з. с. 2/ІІІ—26.
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