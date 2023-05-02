Безродных Константин Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безродных
- Имя
- Константин
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 28 декабрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 26
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 991. Безродных Константин Алексеев., 23 л., Читинск. окр. (Дал. Вост. кр.), Быркинск. р., с. Ново-Ивановского. Н. С. Александрово-Заводск. р. Ст. 2 ч. 74, л. с. 11 м. 4 д. 28 дек. 927.
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