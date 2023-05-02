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Лесман Иоганн-Яков Гиндриков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лесман
Имя
Иоганн-Яков
Отчество
Гиндриков
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 228
Источник
Скан
Оригинальная запись
135263. ЛЕСМАНЪ, ІОГАННЪ-ЯКОВЪ ГИНДРИКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гапсальск. у., Видрукск. в., 29 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 104204.909 11940 173 М. | 905 81828 170* М. 907 26371 170М.

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