Лесман Иоганн-Яков Гиндриков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лесман
- Имя
- Иоганн-Яков
- Отчество
- Гиндриков
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135263. ЛЕСМАНЪ, ІОГАННЪ-ЯКОВЪ ГИНДРИКОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Гапсальск. у., Видрукск. в., 29 л., рд. въ г. Ревелѣ; — Ревельск. О. С. 4 Сент. 909, 134, 135 и 1 ч. 1653 У., арест. отд. 1 г. Исп. 13 Окт. 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 104204.909 11940 173 М. | 905 81828 170* М. 907 26371 170М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.