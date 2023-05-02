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Пальтон Модест Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пальтон
Имя
Модест
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1886
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 449
Источник
Скан
Оригинальная запись
25017. ПАЛЬТОНЪ, Модестъ Ивановъ. Ув. въ зап. ряд. (чернораб.), 29 л.; род. въ г. Нарвѣ; приг. Царскосельск. М. С. 1 уч. (во 2 р.), за покуш. на кражу, по 169, 170 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 7 м. Исп. 10 Нояб. 1886 г.

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