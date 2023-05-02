Савраев Емельян Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савраев
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 27 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 10: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 114719. САВРАЕВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ ЕФИмовъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. пос. Григорьевскаго, ст. Богуславскій, Оренбург. у.; — Оренбург. О. С., 8 Февр. 911, 152 и 1 ч. 1654¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 116236, арест. отд. 3 г. Исп. 27 Іюня 911. | 24 Янв. 909 г. Оренбург. У. С., 169 М., тюр. 5 м. | 28 Дек. 908 г. З. Н. 2 уч. Оренбург. у., тюр. 5 м. | 906 6546 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 35203.
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