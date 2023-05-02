Казанцев Петр Астафьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казанцев
- Имя
- Петр
- Отчество
- Астафьев
- Дата исполнения приговора
- 15 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 133361. КАЗАНЦЕВЪ, ПЕТРЪ АСТАФЬЕВЪ. Мщ. г. Казалинска, 25 л.; — Ташкент. О. С. 20 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1651 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Окт. 909. | 14 Дек. 904 г. М. С. 1 уч. Казалин. у., за кражу и Выс. маниф. — тюр. 4 м.
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