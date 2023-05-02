Пикин Андрей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пикин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 15 август 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 224
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 25500. ПИКИН, АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 48 л. Гр. Краснослободск. у., Синдоровск в., д. Песочной Лосевки;—Н. С. 7 уч. Краснослободск. у. Самогон, лиш св. 1 г. 8 м Исп. 15 авг. 922.
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