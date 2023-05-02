Хромов Иван Зиновьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хромов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Зиновьевич
- Дата исполнения приговора
- __ декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 379
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12989. ХРОМОВ ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ, 27 л., б. Царицынск. у., Ново-Григорьевск. в., д. В.-Липовской. б. Царицынск. Губсуд. Ст. ст. 181, 189, 220, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1½ г. П. в. з. с. ХІІ—24.
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