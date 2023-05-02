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Малова Матрена Марковна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малова
Имя
Матрена
Отчество
Марковна
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 157
Источник
Скан
Оригинальная запись
26266. МАЛОВА, МАТРЕНА МАРКОВНА. Гр. Гороховецк. у., Верхне-Ландеховск. в., д. Пожастиной — Р. В. Т. Волжск. обл. водтран. Дача взьтки, лиш. св. 6 м. Исп. 27 сент. 920.

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